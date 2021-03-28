Форвард Маріуполя Данило Сікан, права на якого належать Шахтарю, може вже не вийти на поле у поточному сезоні.

Маріуполь продовжує підготовку до матчу УПЛ з Інгульцем без Драмбаєва, Кащука, Бондаренка та Очеретька, які викликані до лав молодіжної збірної України.

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За інформацією meta-ratings, азовці можуть не розраховувати на Данила Сікана у цьому сезоні – його травма виявилась серйознішою, ніж очікувалось. Зазначимо, що нападник зазнав пошкодження 6 березня у матчі проти Ворскли.

У поточному сезоні Данило провів 15 матчів у футболці Маріуполя, в яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами.

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