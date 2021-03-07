Форвард Мариуполя и молодежки "сине-желтых" Даниил Сикан получил серьезное повреждение в матче 17-го тура против Ворсклы.

Во вчерашнем поединке столкнулись Александр Скляр и Даниил Cикан. Как следствие, последнего чуть ли не сразу забрали в больницу.

Два удаления, пенальти и обоюдные травмы в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла – 0:1

19-летнему форварду диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти, сообщает аналитик сборной Украины U-21 Евгений Гресь в своем Facebook. Сейчас сроки восстановления Сикана неизвестны.

В текущем сезоне Даниил провел 15 матчей в футболке Мариуполя, в которых отметился 2 голами и столькими же ассистами.

Заметим, матч Мариуполь – Ворскла оказался роковым и для Георгия Цитаишвили, который сломал ногу и выбыл почти до конца нынешней кампании УПЛ.

Ворскла одолела Мариуполь благодаря пенальти – приазовцы доигрывали вдевятером, Цитаишвили получил травму