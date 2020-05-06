Мариуполь проведет спарринг с Зарей – известны предварительные даты

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич заранее планирует подготовку команды к возвращению УПЛ.

"Если даже брать мини-сбор, то нужно провести не менее четырех игр, чтобы полноценно получить игровую практику. А это минимум две недели, а оптимально – три.

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Есть предварительная договоренность в 20-х числах сыграть спарринг с Зарей, и также занимаемся поиском других соперников хорошего уровня. Вся проблема в том, что мы находимся на расстоянии, поэтому не так все просто. Конечно, если бы мы базировались, например, в Киеве, то не было бы никаких проблем.

Предварительно чемпионат хотят восстановить 30 мая, но все будет конкретнее, когда пройдет видеоконференция, тогда прояснится картина. Готовимся, исходя из даты 30 мая", – рассказал Бабич для UA-Football.

Напомним, УАФ рассматривает вариант с завершением сезона УПЛ только в двух городах – Киеве и Львове.

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