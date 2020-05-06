Маріуполь проведе спаринг із Зорею – відомі попередні дати

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич заздалегідь планує підготовку команди до повернення УПЛ.

"Якщо навіть брати міні-збори, то потрібно провести не менше чотирьох ігор, щоб повноцінно отримати ігрову практику. А це мінімум два тижні, а оптимально – три.

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Є попередня домовленість в 20-х числах зіграти спаринг із Зорею, і також займаємося пошуком інших суперників хорошого рівня. Вся проблема в тому, що ми перебуваємо на віддалі, тому не так все просто. Звичайно, якби ми базувалися, наприклад, в Києві, то й не було б ніяких проблем.

Попередньо чемпіонат хочуть відновити 30-го травня, але все буде конкретніше, коли пройде відеоконференція, тоді проясниться картина. Готуємося, виходячи з дати 30-го травня", – розповів Бабич для UA-Football.

Нагадаємо, УАФ розглядає варіант із завершенням сезону УПЛ лише у двох містах – Києві та Львові.

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