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"Заря и так оторвана от родного города", – луганский клуб не поддержал инициативу Шахтера и Динамо

14:37 107 Читати українською
"Заря и так оторвана от родного города", – луганский клуб не поддержал инициативу Шахтера и Динамо
Заря – Шахтер / Фото ФК Шахтер

Заря объявила свою точку зрения относительно идеи доиграть сезон УПЛ только в двух городах.

"По поводу расширения чемпионата мы выступаем четко по регламенту. А регламент предусматривает 14 команд в УПЛ в следующем сезоне.

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Если говорить о доигрывании чемпионата в двух городах, то дело ведь не только в матчах. Есть и восстановительные процедуры, тренировки, проживание в гостинице. Ездить туда-сюда – растут расходы. Кто будет за это платить? Это не комфортно для тренировочного процесса и команды. И нужно говорить об условиях, полях. Отели пока закрыты. Эти условия готовы предоставить в том же Киеве?

Чтобы обеспечивать уровень инфраструктуры, надо дополнительные расходы. Не все могут себе это позволить. Сейчас и так нелегко. Нужно еще брать моральный фактор – наша команда и так оторвана от родного города. Еще раз ее перевозить – это нерационально", – цитирует заявление клуба Tribuna.

Напомним, в СМИ появилась информация, что большинство команд из первой шестерки УПЛ готовы доиграть сезон в Киеве. К слову, Заря базируется в Запорожье.

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коронавирус УПЛ Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря
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