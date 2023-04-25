"Уважаемые друзья, в последнее время я получил немало запросов от журналистов относительно дальнейшей судьбы нашего клуба. Отвечаю: пока наш город оккупирован, у нас нет ни физической, ни технической, ни финансовой возможности вернуться к участию в чемпионате Украины.

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Даже если такая желаемая деоккупация Мариуполя состоится в ближайшее время, нам потребуется 9-12 месяцев упорного труда на восстановление нашей спортивной инфраструктуры. Настолько она сейчас заброшена.

Поэтому мы обратились к УПЛ с просьбой отсрочить наше возвращение в элиту украинского футбола на сезон 2024/2025. Очень надеемся на поддержку коллег в этом вопросе", – написал Санин в Facebook.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения, кроме "азовцев", сезон УПЛ пропускает и черниговская Десна, инфраструктура которой была сильно повреждена россиянами.

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