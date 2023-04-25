Маріуполь просить відтермінувати повернення в УПЛ
Віце-президент Маріуполя Андрій Санін поділився планами клубу щодо повернення в український футбол.
"Шановні друзі, протягом останнього часу я отримав чимало запитів від журналістів щодо подальшої долі нашого клубу. Відповідаю: доки наше місто окуповане, ми не маємо ні фізичної, ні технічної, ні фінансової можливості повернутися до участі в чемпіонаті України.
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Навіть якщо така бажана деокупація Маріуполя відбудеться найближчим часом, нам буде потрібно десь 9-12 місяців наполегливої праці на відновлення нашої спортивної інфраструктури. Настільки вона зараз занедбана.
Тому ми звернулися до УПЛ з проханням відтермінувати наше повернення до еліти українського футболу на сезон 2024/2025. Дуже сподіваємось на підтримку колег у цьому питанні", – написав Санін у Facebook.
Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення, окрім "азовців", сезон УПЛ пропускає і чернігівська Десна, інфраструктура якої була сильно пошкоджена росіянами.
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