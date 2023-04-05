"Футбол 24" пообщался с украинской активисткой и моделью Ириной Селезневой, которая уже четвертый день подряд пикетирует Киево-Печерскую Лавру из-за попов УПЦ (МП).

Видео с ее комментарием корреспонденту "5 канала" стало вирусным и разлетелось по соцсетям. Девушка игрока Шахтера Дмитрия Топалова занимает активную проукраинскую позицию и после полномасштабного вторжения потеряла на территории оккупированного Мариуполя практически все. Подробнее смотрите в интервью на YouTube-канале "Футбол 24".

Девушка игрока Шахтера возмущена из-за УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре – видео эмоционального спича