Бразильский Бател, играющий в третьем дивизионе штата Парана, сделал очень мощный жест в поддержку временно оккупированного Мариуполя и Украины.

Команда из-за океана опубликовала в своем Инстаграме огромный коллаж, в котором четко объяснила причины соответствующего решения. Богдан Бутко уже поблагодарил за крутую инициативу.

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"Мариуполь стал городом Украины, который больше всего бомбили. 90% его уже не существует: школы, театры, кинотеатры и футбольная команда, которая больше всего представляла общество.

19 марта 2022 года Мариуполь должен был сыграть с Колосом на домашнем стадионе имени Владимира Бойко в 57,3 км от границы с Россией. Но этот матч так и не был проведен. Его стадион превратился в руины, команда прекратила свое существование. Без всяких прогнозов относительно возвращения на поле.

Вот уже год, как Мариуполь не появляется ни на поле, ни за его пределами. Бразилия всегда принимала тысячи украинских иммигрантов. Украинский футбол всегда принимал большие бразильские таланты.

Гуарапуава, город в районе Прудентополиса, штат Парана, имеет 75% населения украинского происхождения. Это самая большая украинская община в Латинской Америке. Она будет заботиться о ФК Мариуполь, пока команда не сможет вернуться на родину.

Бател возьмет название и цвет клуба Мариуполя и позаботится о команде, пока та не сможет вернуться домой. Мариуполь – символ стойкости украинского народа и нации. Сохраним традиции и страсть к футболу. Пора позаботиться об этой команде, уважать эти цвета и сохранить их историю. В стране футбола", – говорится в заявлении.

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