Маріупольський клуб через зрозумілі причини не може виконувати зобов'язання перед своїми працівниками.

Маріуполь призупинив усі контракти зі своїми працівниками, зокрема й футболістами, інформує Footboom.

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У наказі від 24 березня 2022 року йдеться, що клуб в умовах воєнного стану зупиняє забезпечення працівників роботою. Про відновлення дії трудових договорів буде повідомлено пізніше. Під наказом стоїть підпис першого віцепрезидента азовців Андрія Саніна.

Нагадаємо, місто Марії з перших днів повномасштабного вторгнення оточене російськими військами й майже повністю знищене. На жаль, від інфраструктури клубу Маріуполь теж мало що залишилось.

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