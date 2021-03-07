В матче Мариуполь – Ворскла столкнулись Александр Скляр и Даниил Сикан. Последний был госпитализирован с серьезными повреждениями.

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Евгений Гресь сообщил, что у Сикана закрытая черепно-мозговая травма и перелом верхней челюсти, но все менее серьезно. "У Дани легкое сотрясение мозга и небольшая трещина верхней челюсти. Лечение и восстановление займет около месяца", – цитирует слова врача официальный сайт Мариуполя.

В текущем сезоне Даниил провел 15 матчей в футболке азовского коллектива, в которых отметился 2 голами и столькими же ассистами.

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