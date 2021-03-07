У матчі Маріуполь – Ворскла зіткнулись Олександр Скляр та Данило Сікан. Останнього госпіталізували із серйозними ушкодженнями.

Сікан отримав серйозну травму та перелом – форвард молодіжної збірної України вибув на невизначений термін

Євген Гресь повідомив, що у Сікана закрита черепно-мозкова травма і перелом верхньої щелепи, але все менш серйозно, судячи зі слів лікаря. "У Дані легкий струс мозку та невелика тріщина верхньої щелепи. Лікування та відновлення займе близько місяця", – цитує Лісіцина офіційний сайт Маріуполя.

У поточному сезоні Данило провів 15 матчів у футболці азовського колективу, в яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами.

Ворскла здолала Маріуполь завдяки пенальті – приазовці догравали вдев'ятьох, Цітаішвілі отримав травму