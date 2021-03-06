Поединок Мариуполь – Ворскла стартовал в 14:00. Игра проходила в Полтаве – соответственно, Мариуполь, который продолжает реконструкцию своей арены, был только номинальным хозяином игры. На момент начала игры Ворскла занимала 5 место турнирной таблицы (25 пунктов), а приазовцы шли 9-ми (17 очков). Команда Юрия Максимова не проигрывала уже 4 поединка чемпионата подряд, а вот подопечные Остапа Маркевича уже подзабыли вкус побед – в последний раз Мариуполь набирал 3 очка еще 27 ноября в матче со Львовом. После этого приазовцы набрали только 1 зачетный балл в 5-ти поединках УПЛ. К слову, поединок первого круга завершился нулевой ничьей.

Георгий Цитаишвили впервые с момента перехода в Ворсклу начал матч в запасе, зато Юрий Максимов выпустил двух форвардов – Кулача и Степанюка. Вместо динамовца на правой бровке действовал Игорь Пердута, который закрывал весь фланг. У Мариуполя дисквалифицированного Чоботенко заменил Сагуткин.

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Первый полумомент возник у ворот Мариуполя уже на стартовой минуте, но попытка Степанюка получилась крайне неудачной. А вот второй момент был более острым. Альюн классной диагональю запустил Кулача по правому флангом, Владислав навесил на Пуцлина, который зряче бил головой. В последний момент на пути мяча оказался защитник – угловой. Еще один удар – на этот раз Тилля – тоже был заблокирован. У противоположных ворот едва не наварил каши Ризнык – голкипер Ворсклы выбивал мяч и попал в Сикана, от которого круглый покинул пределы поля.

На 13-й минуте подопечные Максимова заработали право на убойный стандарт. Просто по центру ворот, вблизи линии полукруга перед штрафной. К мячу подошел Оливье Тилль, который пробил на силу, и прогадал – стенка приняла на себя выстрел люксембуржца. Словом, значительно активнее действовала Воркла в стартовый отрезок игры. Мариуполь только отбивался, хотя команда Остапа Маркевича не без успеха пыталась прессинговать соперников на чужой половине. Ближе к середине тайма приазовцы отвели игру от своих ворот, переведя ее в центр поля.

Серия стандартов у ворот обеих команд не принесла успеха – по-прежнему без ударов в створ. Обострил ситуацию Тилль, который прорвался по левому флангу, но хавбек не сумел отдать точный пас в штрафную.

34-я минута стала трагической для Мариуполя. Кулач убегал на свидание с Гальчуком и, казалось, затянул с ударом, но упал после контакта с Алексеем Быковым. Денис Шурман показал прямую красную защитнику приазовцев и указал на 11 метров. Спорный эпизод, но VAR на поединке не было. Сам Кулач уверенно реализовал пенальти и вывел полтавчан вперед. Владислав забивает в третьем матче подряд, а в текущем чемпионате это 9-й гол для него – столько же у Шахаба, а у Цыганкова только на один больше.

Остап Маркевич вынужден был реагировать. Вместо Максима Чеха вышел Марк Мампасси, который дебютировал на профессиональном уровне. Еще одна замена вышла вынужденной – вместо Даниила Сикана, который получил повреждение, вышел Андрей Кулаков. Мариуполь до перерыва создал один момент, однако удар Танковского заблокировали. 0:1 после первого тайма и удаление у Мариуполя.

После перерыва первый момент был у ворот Ризныка. Кипер потянул удар Тилля со штрафного. А вот стандарт в исполнении Кане был очень неудачным – малиец упал, исполняя удар. Тилль головой замыкал навес Пердуты, но не попал в ближний угол! Ворскла была ближе ко второму мячу, чем Мариуполь к первому. Удар Кулача с острого угла парировал Гальчук.

Максимов бросил в бой Георгия Цитаишвили – чемпион мира вышел на 67-й минуте вместо Руслана Степанюка. Сразу же вингер упал в штрафной приазовцев, но Шурман не назначил второй 11-метровый. Мариуполь ответил ударом Мишева с ходу – защитники заблокировали, а падение Кулакова осталось без внимания арбитра. Тоже спорный эпизод – показалось, что Яворский сыграл в ногу игрока Мариуполя.

На 78-й минуте команда Маркевича осталась вдевятером. Танковский, имея желтую, пошел в неоправданный подкат против Цитаишвили. Вторая желтая для хавбека – шансы Мариуполя хотя бы на ничью снизились к минимуму. Спустя несколько минут Георгий снова получил по ногам и уже не сумел продолжить игру из-за повреждения. В заключительные минуте полтавчане могли снимать все вопросы, но на высоте был Евгений Гальчук.

В итоге, эпизод с пенальти и удалением Быкова стал ключевым – Мариуполь в меньшинстве имел не так много шансов на очки. Ворскла одержала вторую победу подряд, набрала 28 пунктов и поднялась на 4 место, потеснив Десну. Мариуполь пока 9-й – 17 очков.

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