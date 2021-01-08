Вратарь Мариуполя Артем Поспелов сообщил, что не едет с командой на зимние сборы и будет искать себе новый клуб.

"Ухожу ли я из Мариуполя? Не скажу, что покидаю клуб, просто ухожу на время. Мы с руководством пришли к общему мнению, что сейчас мне лучше будет уйти в аренду..

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Меня этот вариант вполне устраивает, поэтому на данный момент я нахожусь в активном поиске команды для второй части сезона", – сказал Поспелов в комментарии изданию Footboom.

К слову, накануне азовский клуб включил 22-летнего украинца в список игроков, которые отправились на сбор в Турцию. Однако теперь на официальном сайте Мариуполя вместо него в списке Олег Кудрик.

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