Мариуполь отправился на первый зимний сбор в турецкую Анталию.

Мариуполь подписал игрока Шахтера

Главный тренер команды Остап Маркевич взял с собой 24 футболиста, сообщает официальный сайт азовцев. В перечень тех, кто будет готовиться ко второй части сезона с главной командой, попали следующие игроки:

Вратари: Евгений Гальчук, Артем Поспелов, Павел Кравцов;

Защитники: Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Даниил Сагуткин, Назарий Муравский, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев, Кирилл Меличенко, Александр Драмбаев;

Полузащитники: Дмитрий Топалов, Сергей Горбунов, Дмитрий Мишнёв, Вячеслав Танковский, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Ярослав Доброхотов, Эльдар Кулиев.

Нападающие: Андрей Кулаков, Даниил Сикан.

На сборе, который продлится до 5 февраля, Мариуполь проведет пять спаррингов. Уже известны четыре соперника мариупольцев – братиславский Слован, польский Ракув, сербский Пролетер и казахский Кызыл-Жар.

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