Воротар Маріуполя Артем Поспєлов повідомив, що не їде з командою на зимові збори і шукатиме собі новий клуб.

"Чи йду я з Маріуполя? Не скажу, що покидаю клуб, просто йду на деякий час. Ми з керівництвом прийшли до спільної думки, що зараз мені краще буде піти в оренду.

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Мене цей варіант цілком влаштовує, тому на даний момент я перебуваю в активному пошуку команди для другої частини сезону", – сказав Поспєлов у коментарі виданню Footboom.

До слова, напередодні азовський клуб включив 22-річного українця у список гравців, які вирушили на збір до Туреччини. Однак тепер на офіційному сайті Маріуполя замість нього у списку Олег Кудрик.

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