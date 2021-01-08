Бывший нападающий Шахтера Артур Авагимян, который сейчас выступает в Черноморце, рассказал, почему в 2017 году решился на аренду в Мариуполь.

"Почему все из Шахтера бегут в Мариуполь? Ну, не сильно большой выбор у тебя, куда идти. Или ты идешь в Мариуполь в аренду, или остаешься в дубле "горняков".

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Например, если тебя выгоняют, говорят, что ты уже не подходишь Шахтеру, и ты идешь в Мариуполь, то компенсацию за тебя не платят. А если в другой какой-то клуб – это 100 тысяч долларов.

У нас в Украине таких денег за молодого игрока никто не заплатит. Поэтому, по сути, остается два варианта: либо в аренду в Мариуполь, или остаешься в дубле Шахтера", – сказал Авагимян в комментарии изданию "Брутальный футбол".

Напомним, Артур – воспитанник Шахтера. Профессиональную карьеру начал именно в донецком клубе, однако за главную команду не провел ни одного матча. С 2017 по 2019 годы выступал в Мариуполе, откуда перешел в киевский Арсенал, а затем в армянский Алашкерт. Сейчас Авагимян – игрок одесского Черноморца.

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