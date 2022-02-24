Команда Остапа Маркевича решила пойти по проторенной тропе и усилилась воспитанниками "горняков".

Мариуполь объявил об аренде сразу трех представителей Шахтера, сообщает официальный сайт азовцев.

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В частности, новичками команды стали защитник Эдуард Козик, хавбек Илья Гулько и форвард Даниило Гончарук.

Напомним, 18-летний Козик провел в чемпионате U-19 17 игр и 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА. В Мариуполе он будет выступать под номером 32.

19-летний Гулько провел за молодежку "горняков" 16 матчей (1 гол) в чемпионате и 5 поединков в еврокубках. В новой команде он выбрал 87 номер.

19-летний Гончарук, который будет носить на спине цифру "50", забил 11 голов в 18 матчах юношеского чемпионата, а также 2 мяча в 6 играх Юношеской Лиги УЕФА.

К слову, на зимнюю паузу Мариуполь ушел на последней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего 8 очков.

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