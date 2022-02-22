Цыганык: Если бы Срна был куратором Мариуполя, то он нашел бы возможность усилить клуб
Журналист Игорь Цыганык прокомментировал слухи о связи руководства Шахтера с Мариуполем.
"Много разговоров, будто Срна курирует проект Мариуполя. Я со многими людьми переговорил – это не соответствует действительности. По моим данным, Срна к Мариуполю не имеет никакого отношения.
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То, что там приехали балканские легионеры – насколько мне известно, они не через Срну попали в Мариуполь. Будь Дарио куратором клуба, наверное, он бы с его умениями и возможностями смог бы найти возможность как-то усилить Мариуполь.
Сейчас команда практически не усиливается, она будет биться молодыми футболистами", – сказал журналист в программе Цыганык Live.
После 18 туров УПЛ 18 туров УПЛ Мариуполь остается на дне турнирной таблицы.
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