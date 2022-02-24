Маріуполь оголосив про оренду одразу трьох представників Шахтаря, повідомляє офіційний сайт азовців.

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Зокрема, новачками команди стали Захисник Едуард Козік, хавбек Ілля Гулько та форвард Данило Гончарук.

Нагадаємо, 18-річний Козік провів у чемпіонаті U-19 17 ігор і 5 матчів у Юнацькій лізі УЄФА. В Маріуполі він виступатиме під номером 32.

19-річний Гулько провів за молодіжку "гірників" 16 матчів (1 гол) в чемпіонаті та 5 поєдинків єврокубках. У новій команді він обрав собі 87 номер.

19-річний Гончарук, який носитиме на спині цифру "50", забив 11 голів у 18 матчах юнацького чемпіонату, а також 2 м'ячі у 6 іграх Юнацької Ліги УЄФА.

До слова, на зимову паузу Маріуполь пішов на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі лише 8 очок.

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