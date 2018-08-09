Мариуполь – Бордо: анонс матча квалификации Лиги Европы

Мариуполь принимает Бордо в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Анонс матча читайте на Футбол 24.

Мариуполь – Бордо

9 августа, 20:00, Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Иван Бебек (Хорватия)

Телетрансляции на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Победами над Юргорденом и Арсеналом-Киев Мариуполь прервал катастрофическую безпобедную серию в девять матчей. Героические достижения дались тяжелой ценой: со шведами пришлось бегать 120 минут, а с киевлянами – отыгрываться на фоне усталости от матча в еврокубках. Кроме того, азовцы очень много времени провели в выездах – за последние 20 дней они посетили Запорожье, Стокгольм, собственный город, Одессу, Киев и теперь вновь Одессу. Главный тренер Мариуполя Александр Бабич не скрывает этих проблем, заявив, что ребята набрались положительных эмоций, но восстановиться до конца физически не успели.

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Мариуполь перед матчем квалификации Лиги Европы против Бордо потратил много сил

Остаётся надеяться, что эмоциональная приподнятость, как тот известный энергетик, подарит крылья игрокам Мариуполя. Без крыльев здесь никак, ведь соперником выступает Бордо – команда, совокупная стоимость которой составляет более 94 миллионов евро. О кадровой комплектации и классе этого клуба говорит хотя бы тот факт, что скандальный трансфер бразильца Малкома в Барселону принес жирондинцам 41 миллион евро, а новичок французов Самуэль Кану обошелся Бордо в сумму, на которую можно купить весь Мариуполь – 8 миллионов евро. Словом, соперник нашей команды прилетел даже не с другой планеты, а с другой галактики.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Мариуполь и Бордо ни разу в своей истории не играли между собой.

2. Мариуполь лишь второй раз в своей истории выступает в еврокубках. Кроме этого сезона, Мариуполь играл в Кубке УЕФА 2004/2005, где одолел на первом этапе квалификации армянский Бананц, а в следующем раунде проиграл Аустрии на выезде (сыграв дома вничью).

3. Бордо лишь однажды встречался с украинскими командами в еврокубках, в 1/16 финала Лиги Европы 2012/13 пройдя Динамо (1:1 в Киеве, 1:0 во Франции). Кроме того, во времена СССР Бордо встречался с Днепром в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов, дважды сыграв вничью и одержав победу только в серии пенальти.

4. Украинские команды имеют ужасную статистику встреч с французскими. В 49 матчах французы побеждали 23 раза, а еще 14 матчей свели вничью, в то время как наши клубы выиграли только 12 раз. Общий счет противостояния – 37:62 в пользу Лиги 1.

5. Украинские команды плохо играют против французских в плей-офф. По результатам таких встреч представители УПЛ вылетали ровно в два раза чаще, чем клубы Лиги 1 – десять раз против пяти.

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Кадровая ситуация

Мариуполь подходит к матчу против Бордо без потерь. Более того: к еврокубковой кампании азовцев присоединился Андрей Борячук, которого на прошлый раунд квалификации Лиги Европы ещё не успели заявить. Словом, Александр Бабич располагает полным набором исполнителей – чего не скажешь о его коллегу Густаво Пойета. Список игроков, на которых главный тренер Бордо не сможет рассчитывать, достаточно широк.

Мариуполь не имеет проблем с составом перед матчем квалификации Лиги Европы против Бордо

Новичок Самуэль Калу лишь третий день в команде – в заявочный лист на матч против Мариуполя он попасть не успел. Кроме того, травмы колена получили защитник Сабали и форвард Мэнди – они также не примут участие в игре. Есть вопросы и по датскому опорнику Лукасу Лерагеру, который только недавно покинул лазарет – существует большая вероятность, что Пойет прибережет своего драгоценного таланта (его трансферная стоимость - 6 миллионов евро), ведь игра против Мариуполя обещает быть контактной. Впрочем, на каждую из позиций у Бордо есть замены, от которых азовцам гораздо легче не станет.

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Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Бордо

Мариуполь: Худжамов, Быков, Яворский, Белый, Демири, Тищенко, Пихалёнок, Мишнёв, Полегенько, Чурко, Фомин

Бордо: Костиль, Пундже, Пабло, Кунде, Левчук, Санкаре, Плашил, Чуаэми, Каман, де Превиль, Юссуф

Прогноз Футбол 24 – 0:2

Конечно, можно много говорить о том, что шансы есть всегда. Можно вспоминать о том, что Бордо еще не набрал значительного игрового тонуса, ведь Чемпионат Франции еще не стартовал. Можно даже надеяться, что французы не настроятся на Мариуполь, но всё это будет только замыливанием глаз с помощью шаблонных суждений. Нужно смотреть правде в глаза: у Мариуполя нет реальных шансов на победу над Бордо.

Бордо – фаворит матча квалификации Лиги Европы против Мариуполя

Густаво Пойет отметил опасную игру Мариуполя без мяча, но очевидно, что это был лишь неискренний комплимент. Александр Бабич, конечно, умеет ставить грамотный "автобус", однако класс его футболистов пока не позволяет играть в него без ошибок – так, даже в добротных матчах против Юргордена Мариуполь позволял в своей штрафной достаточно для того, чтобы вылететь. Бордо прощать азовцев не будет, хотя стремиться к разгрому французы также не станут – на такую игру им банально не хватит мотивации. Мариуполь будет иметь шанс для демонстрации достойной игры против грозного соперника – но не более.

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Выход в 3-й раунд квалификации Лиги Европы – это уже сказка для такого молодого и неопытного состава. Дальше делать в этом турнире Мариуполю ничего. Пока что.

Михаил Юхименко, Футбол 24.