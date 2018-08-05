toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
АНДРЕЙ ЛУНИН ТРАНСФЕРЫ ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Бабич: Думаю, шансы в матче Мариуполь – Бордо – 50 на 50

12:15 48 Читати українською
Бабич: Думаю, шансы в матче Мариуполь – Бордо – 50 на 50
Александр Бабич / Фото ФК Черноморец

Наставник Маріуполя Олександр Бабич прокоментував прохід своїх підопічних у наступний раунд Ліги Європи та поділився важеннями від майбутнього поєдинку "приазовців" проти Бордо.

"Были опасения, что после поражения с крупным счетом в чемпионате от Десны ребята не успеют морально восстановиться к матчу с Юргорденом. Если бы с Десной Мариуполь сыграл удачно, то в игре со шведами мы применили бы нашу обычную схему игры – 4-3-2- 1.

"Этот проигрыш дал нам много пищи для размышлений, и лучшее из того, к чему мы пришли в результате анализа, Мариуполю удалось показать в матче с Юргорденом.

Бабич: Знаю, что Юргорден хотел приехать пива попить и уже купил билеты во Францию – придется их сдавать

Все футболисты нашей команды знали, как нужно контратаковать. Мы очень тщательно разобрали игру Юргордена. Считаю, мы не дали сыграть их средней линии команды. Значит, мы действовали правильно. Итог противостояния это подтвердил.

Бордо - именитый соперник, однако, как мне кажется, сейчас по игре он не сильнее Юргордена. Есть стратегия двухматчевого противостояния, поэтому после встречи с Арсеналом подумаем, как построить свою игру в домашнем поединке. Очень важно, чтобы ребята сыграли в свою силу. Тогда у нас будут хорошие шансы преодолеть французский барьер.

Шуховцев: Мариуполь уставший, Бордо – фаворит

Думаю, что шансы в этом матче – 50 на 50", – рассказал Бабич в комментарии Команда1.

Напомним, в третьем раунде квалификации Лиги Европы соперником Мариуполя станет французский Бордо. Первый матч состоится в Одессе 9 августа. Начало поединка в 20 часов.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Мариуполь - Бордо: Четверг 09 августа 2018

Мариуполь
до матча
4
дн
:
5
час
:
29
мин
Бордо
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Мариуполь Мариуполь Лига Европы Мариуполь - Бордо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
29
мин
Карпаты
17:00
Олимпик
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук