Бабич: Думаю, шансы в матче Мариуполь – Бордо – 50 на 50

Наставник Маріуполя Олександр Бабич прокоментував прохід своїх підопічних у наступний раунд Ліги Європи та поділився важеннями від майбутнього поєдинку "приазовців" проти Бордо.

"Были опасения, что после поражения с крупным счетом в чемпионате от Десны ребята не успеют морально восстановиться к матчу с Юргорденом. Если бы с Десной Мариуполь сыграл удачно, то в игре со шведами мы применили бы нашу обычную схему игры – 4-3-2- 1.

"Этот проигрыш дал нам много пищи для размышлений, и лучшее из того, к чему мы пришли в результате анализа, Мариуполю удалось показать в матче с Юргорденом.



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Все футболисты нашей команды знали, как нужно контратаковать. Мы очень тщательно разобрали игру Юргордена. Считаю, мы не дали сыграть их средней линии команды. Значит, мы действовали правильно. Итог противостояния это подтвердил.

Бордо - именитый соперник, однако, как мне кажется, сейчас по игре он не сильнее Юргордена. Есть стратегия двухматчевого противостояния, поэтому после встречи с Арсеналом подумаем, как построить свою игру в домашнем поединке. Очень важно, чтобы ребята сыграли в свою силу. Тогда у нас будут хорошие шансы преодолеть французский барьер.

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Думаю, что шансы в этом матче – 50 на 50", – рассказал Бабич в комментарии Команда1.

Напомним, в третьем раунде квалификации Лиги Европы соперником Мариуполя станет французский Бордо. Первый матч состоится в Одессе 9 августа. Начало поединка в 20 часов.