Маріуполь – Бордо: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Маріуполь прийматиме Бордо в рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Анонс матчу читайте на Футбол 24.

Маріуполь – Бордо

9 серпня, 20:00, Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Іван Бебек (Хорватія)

Телетрансляції на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Звитягами над Юргорденом та Арсеналом-Київ Маріуполь перервав катастрофічну безпереможну серію у дев'ять матчів. Героїчні досягнення далися важкою ціною: зі шведами довелося бігати 120 хвилин, а з киянами – відігруватись на фоні втоми від матчу в єврокубках. Крім того, азовці дуже багато часу провели у виїздах – за останні 20 днів вони завітали до Запоріжжя, Стокгольма, власного міста, Одеси, Києва і тепер знову до Одеси. Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич не приховує цих проблем, заявивши, що хлопці набралися позитивних емоцій, але відновитися до кінця фізично не встигли.

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Маріуполь перед матчем кваліфікації Ліги Європи проти Бордо витратив багато сил

Залишається сподіватися, що емоційна піднесеність, як той відомий енергетик, подарує крила гравцям Маріуполя. Без крил тут ніяк, адже суперником виступає Бордо – команда, сукупна вартість якої складає більше 94 мільйонів євро. Про кадрову комплектацію та клас цього клубу говорить хоча б той факт, що скандальний трансфер бразильця Малкома у Барселону приніс жирондинцям 41 мільйон євро, а новачок французів Самуель Кану обійшовся Бордо у суму, на яку можна купити весь Маріуполь – 8 мільйонів євро. Словом, суперник нашої команди прилетів навіть не з іншої планети, а з іншої галактики.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Маріуполь та Бордо жодного разу в своїй історії не грали між собою.

2. Маріуполь лише другий раз у своїй історії виступає в єврокубках. Крім цього сезону, Маріуполь грав у Кубку УЄФА 2004/2005, де здолав на першому етапі кваліфікації вірменський Бананц, а у наступному раунді програв Аустрії на виїзді (зігравши вдома внічию).

3. Бордо лише одного разу зустрічався з українськими командами в єврокубках, у 1/16 фіналу Ліги Європи 2012/13 пройшовши Динамо (1:1 у Києві, 1:0 у Франції). Крім того, за часів СРСР Бордо зустрічався з Дніпром у 1/4 фіналу Кубку європейських чемпіонів, двічі зігравши внічию та здобувши перемогу лише у серії пенальті.

4. Українські команди мають жахливу статистику зустрічей з французькими. У 49 матчах французи перемагали 23 рази, а ще 14 матчів звели у нічию, в той час як наші клуби виграли лише 12 разів. Загальний рахунок протистояння – 37:62 на користь Ліги 1.

5. Українські команди погано грають проти французьких у плей-офф. За результатами таких зустрічей представники УПЛ вилітали рівно у два рази частіше, ніж клуби Ліги 1 – десять разів проти п'яти.

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Кадрова ситуація

Маріуполь підходить до матчу проти Бордо без втрат. Більше того: до єврокубкової кампанії азовців приєднався Андрій Борячук, якого на минулий раунд кваліфікації Ліги Європи ще не встигли заявити. Словом, Олександр Бабич має у своєму розпорядженні повний набір виконавців – чого не скажеш про його колегу Густаво Пойєта. Список гравців, на яких головний тренер Бордо не зможе розраховувати, досить широкий.

Маріуполь не має проблем зі складом перед матчем кваліфікації Ліги Європи проти Бордо

Новачок Самуель Калу лише третій день у команді – у заявковий лист на матч проти Маріуполя він потрапити не встиг. Крім того, травми коліна отримали захисник Сабалі та форвард Менді – вони також не приймуть участь у грі. Є питання і по данському опорнику Лукасу Лерагеру, який тільки нещодавно покинув лазарет – існує велика ймовірність, що Пойєт прибереже свого коштовного таланта (його трансферна вартість – 6 мільйонів євро), адже гра проти Маріуполя обіцяє бути контактною. Втім, на кожну з позицій у Бордо є заміни, від яких азовцям набагато легше не стане.

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Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Бордо

Маріуполь: Худжамов, Биков, Яворський, Білий, Демірі, Тищенко, Піхальонок, Мишньов, Полегенько, Чурко, Фомін

Бордо: Костіль, Пундже, Пабло, Кунде, Левчук, Санкаре, Плашил, Чуаемі, Камано, де Превіль, Юссуф

Прогноз Футбол 24 – 0:2

Звісно, можна багато говорити про те, що шанси є завжди. Можна згадувати про те, що Бордо ще не набрав значного ігрового тонусу, адже Чемпіонат Франції ще не стартував. Можна навіть сподіватися, що французи не налаштуються на Маріуполь, але все це буде лише замилюванням очей за допомогою шаблонних міркувань. Потрібно дивитися правді в очі: у Маріуполя немає реальних шансів на перемогу над Бордо.

Бордо – фаворит матчу кваліфікації Ліги Європи проти Маріуполя

Густаво Пойєт відзначив небезпечну гру Маріуполя без м'яча, але очевидно, що це був лише нещирий комплімент. Олександр Бабич, звісно, вміє ставити грамотний "автобус", однак клас його футболістів поки не дозволяє грати у нього без помилок – так, навіть у добротних матчах проти Юргордена Маріуполь дозволяв у своєму штрафному достатньо для того, щоб вилетіти. Бордо вибачати азовців не буде, хоча чинити розгром французи також не стануть – на таку гру їм банально бракуватиме мотивації. Маріуполь матиме шанс для демонстрації гідної гри проти грізного суперника – але не більше.

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Вихід у 3-й раунд кваліфікації Ліги Європи – це вже казочка для такого молодого та недосвідченого складу. Далі робити у цьому турнірі Маріуполю нічого. Поки що.

Михайло Юхименко, Футбол 24.