Бабич: К матчу с Бордо подойдем в оптимальных кондициях

Наставник Мариуполя Александр Бабич поделился впечатлениями от предстоящего поединка "приазовцев" против Бордо.

"Футболисты еще не до конца восстановились. Но мы над этим работаем. Сегодня вечером у нас была криосауна. Уверен, что к матчу с Бордо мы подойдем в оптимальных кондициях.

Со среды мы уже начинаем непосредственно готовиться к Лиге Европы. Мы уже посмотрели игры Бордо. С завтрашнего дня начнем на "теориях" разбирать игру жирондинцев и акцентировать внимание на сильных и слабых сторонах.

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Времени немного, но постараемся тактически ребят подготовить и объемно рассказать о Бордо. Соперник интересный. Но у нас уже определенный опыт есть. Думаю, с Бордо будет больше красивого футбола.

Во Франции чемпионат начнется только в ближайшие выходные. Поэтому, возможно, у нас будет больше игрового тонуса. Команда сыграла две игры в Лиге Европы с Вентспилсом. Жирондинцы играют по схеме 4-3-3. Также могу отметить, что наш соперник очень опасен при стандартах.

Во втором тайме матча против Юргордена и в дополнительное время поддержка было просто топ – стадион гнал нас вперед, поддерживал. Надеюсь, в четверг придет еще больше людей, которые будут болеть за нас. Ну а мы постараемся показать хорошую игру", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

Напомним, в третьем раунде квалификации Лиги Европы соперником Мариуполя станет французский Бордо.

Первый матч состоится в Одессе 9 августа. Начало поединка в 20 часов.

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