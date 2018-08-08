Бабич: К матчу с Бордо подойдем в оптимальных кондициях

Наставник Мариуполя Александр Бабич поделился впечатлениями от предстоящего поединка "приазовцев" против Бордо.
"Футболисты еще не до конца восстановились. Но мы над этим работаем. Сегодня вечером у нас была криосауна. Уверен, что к матчу с Бордо мы подойдем в оптимальных кондициях.
Со среды мы уже начинаем непосредственно готовиться к Лиге Европы. Мы уже посмотрели игры Бордо. С завтрашнего дня начнем на "теориях" разбирать игру жирондинцев и акцентировать внимание на сильных и слабых сторонах.
Бабич: Думаю, шансы в матче Мариуполь – Бордо – 50 на 50
Времени немного, но постараемся тактически ребят подготовить и объемно рассказать о Бордо. Соперник интересный. Но у нас уже определенный опыт есть. Думаю, с Бордо будет больше красивого футбола.
Во Франции чемпионат начнется только в ближайшие выходные. Поэтому, возможно, у нас будет больше игрового тонуса. Команда сыграла две игры в Лиге Европы с Вентспилсом. Жирондинцы играют по схеме 4-3-3. Также могу отметить, что наш соперник очень опасен при стандартах.
Во втором тайме матча против Юргордена и в дополнительное время поддержка было просто топ – стадион гнал нас вперед, поддерживал. Надеюсь, в четверг придет еще больше людей, которые будут болеть за нас. Ну а мы постараемся показать хорошую игру", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.
Напомним, в третьем раунде квалификации Лиги Европы соперником Мариуполя станет французский Бордо.
Первый матч состоится в Одессе 9 августа. Начало поединка в 20 часов.
Мариуполь – Бордо: матч рассудит бригада арбитров из Хорватии