Пойет: Мариуполь очень опасен, играя без мяча

Главный тренер Бордо Густаво Пойет поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против Мариуполя.

"Мы знаем, что будет сложный матч. Но настроены на положительный итог и хотим поехать из Одессы с хорошим результатом, преимуществом перед ответной игрой.

Изучили Мариуполь и знаем их стратегию – они будут защищаться.

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Мариуполь очень опасен, играя без мяча. Понимаем, что только контроль мяча не гарантирует нам победу. Должны сохранять концентрацию на протяжении всей игры", – цитирует Пойета официальный сайт Мариуполя.

Матч третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится 9 августа на стадионе в Одессе. Начало матча в 20:00.

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