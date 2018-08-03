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Шуховцев: Мариуполь уставший, Бордо – фаворит

09:31 63 Читати українською
Шуховцев: Мариуполь уставший, Бордо – фаворит
Игорь Шуховцев / Фото из соцсетей

Экс-голкипер Мариуполя Игорь Шуховцев поделился впечатлениями от ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден (2:1).

"Украинская команда выиграла, поэтому впечатления самые положительные. На ответном матче в Одессе я присутствовал на трибунах, поэтому сильно переживал за свою бывшую команду.

Мариуполь – Юргорден – 2:1– видео голов и обзор матча

Мариуполю в плане восстановления будет сложно, потому что у них 5 августа игра в чемпионате, а затем 9-го августа первый матч с Бордо. Скамейка запасных в азовцев короткая, а основной состав наполовину наполняют молодые ребята. Видел, как они уставшие выходили после игры в Одессе, график у них сейчас очень напряженный.

Бордо фаворит, но будем надеяться, что в этой паре Мариуполь подарит нам положительные эмоции и зрелищную игру", – цитирует Шуховцева издание Команда 1.

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Лига Европы2-й квалиф. раунд, ответные матчиЧерноморец (Одесса)

Мариуполь - Юргорден: Четверг 02 августа 2018

Мариуполь
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Юргорден
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Бордо Бордо Лига Европы Мариуполь - Юргорден Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич Игорь Шуховцев Игорь Шуховцев
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