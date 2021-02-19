"Мариуполь получил "Временный протокол по организации и проведению футбольных матчей в Украине", разработанный Украинской ассоциацией футбола совместно с Премьер-лигой и Профессиональной футбольной лигой.

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В протоколе указано, что стадионы на матчах лиги могут быть заполнены зрителями не более 50% от общей вместимости трибун при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических норм. В связи с тем, что Мариуполь проводит домашний матч в Запорожье и ограничен временным фактором, клуб физически не успевает обеспечить полное выполнение всех необходимых санитарных и противоэпидемических требований", говорится на официальном сайте азовцев.

Напомним, УПЛ официально разрешила присутствие болельщиков на стадионах, начиная с матчей 15-го тура. При этом, на трибунах может присутствовать не более половины болельщиков от общей вместимости стадиона.

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