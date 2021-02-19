"Маріуполь отримав "Тимчасовий протокол щодо організації і проведення футбольних матчів в Україні", розроблений Українською асоціацією футболу спільно з Прем'єр-лігою та Професійною футбольною лігою.

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У протоколі зазначено, що стадіони на матчах ліги можуть бути заповнені глядачами не більше 50% від загальної місткості трибун за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних норм. У зв'язку з тим, що Маріуполь проводить домашній матч у Запоріжжі і обмежений часовим фактором, клуб фізично не встигає забезпечити повне виконання всіх необхідних санітарних і протиепідемічних вимог", йдеться на офіційному сайті азовців.

Нагадаємо, УПЛ офіційно дозволила присутність вболівальників на стадіонах, починаючи з матчів 15-го туру. При цьому, на трибунах може бути не більше половини уболівальників від загальної місткості стадіону.

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