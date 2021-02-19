"Процесс подготовки инфраструктуры КСК Ника из-за длительных морозов и снегопадов требует больше времени и внимания со стороны соответствующих специалистов. Мы ответственно относимся к безопасности и заботимся о вашем комфорте, поэтому приняли решение провести ближайший домашний поединок без зрителей", – говорится в заявлении Александрии на официальном сайте.

УПЛ предоставила возможность болельщикам посетить матчи чемпионата Украины

Отметим, что УПЛ официально разрешила присутствие болельщиков на стадионах, начиная с матчей 15-го тура. При этом, на трибунах может быть не более 50% от общей вместимости стадиона.

Александрия встретится с проходят в рамках 15-го тура УПЛ. Добавим, что подопечные Шарана занимают 6 место в чемпионате, имея в активе 19 пунктов.

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