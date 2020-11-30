Киевское Динамо проведет в 2020 году на один домашний поединок больше.

Встреча в рамках 12-го тура УПЛ между Мариуполем и Динамо пройдет в Киеве, информирует официальный сайт азовцев.

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Интересно, что поединок состоится на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. На матч второго круга киевляне отправятся в Мариуполь.

Заметим, после 11-ти туров Динамо лидирует в УПЛ с 26-ю очками, Мариуполь отстает на 10 пунктов и идет шестым. Матч следующего тура между командами запланирован на 5 декабря, начало в 19:30.

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