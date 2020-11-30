Маріуполь – Динамо: матч офіційно перенесений до Києва
16:33 - Читать на русском
Київське Динамо проведе у 2020 році на один домашній поєдинок більше.
Зустріч в рамках 12-го туру УПЛ між Маріуполем та Динамо пройде у Києві, інформує офіційний сайт азовців.
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Цікаво, що поєдинок відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. На матч другого кола кияни вирушать у Маріуполь.
Зауважимо, після 11-ти турів Динамо лідирує в УПЛ з 26-ма очками, Маріуполь відстає на 10 пунктів та йде шостим. Матч наступного туру між командами запланований на 5 грудня, початок о 19:30.
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