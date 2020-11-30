Хавбек Зари Владислав Кочергин и полузащитник СК Днепр-1 Александр Назаренко являются приоритетными трансферами Мирчи Луческу, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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По словам источника, один из лидеров луганской команды способен усилить центр поля, а потому Динамо зимой попытается начать переговоры с Зарей. За талантом СК Днепр-1 киевляне якобы уже следят давно и проявляют интерес. Однако, этот вариант – на будущее. Источник также отмечает, что "бело-синие" выйдут на трансферный рынок и за пределами Украины.

Заметим, Владислав Кочергин провел в текущем сезоне УПЛ 10 поединков, в которых показал неплохую результативность – 5 голов и 3 ассиста. Александр Назаренко имеет в активе 9 игр в чемпионате и 3 гола.

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