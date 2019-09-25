Мариуполь – Динамо: анонс матча УПЛ

Мариуполь в рамках перенесённого поединка 4-го тура УПЛ принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Этот матч должны были сыграть еще в середине августа, но командам дали отсрочку из-за выступления в еврокубках – вся страна верила, что Динамо пройдёт Брюгге, а Мариуполь справится с АЗ. Перенос получилось провальным, ведь оба участника дружно провалили квалификацию, а теперь придётся играть в будний день в 17:00. Классика.

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На старте сезона Мариуполь совсем не впечатляет. Оставшись без прошлогодних лидеров (Зубкова, Игнатенко, Борячука), подопечные Александра Бабича победили в двух матчах из семи – против кризисного Львова и Александрии, которая ещё не вышла на пик формы. Впрочем, и проигрывали азовцы только Колосу в первом туре и Шахтеру, а большинство их поединков можно охарактеризовать выражением "ни рыба, ни мясо". Где-то они играли лучше, где-то ровно, а на выходных лишь 10 сэйвов Худжамова при отсутствии ударов в створ со стороны Мариуполя спасли команду от разгрома в Запорожье. Словом, ничего впечатляющего, но в последних трёх турах азовцы не знали поражений.

Предыдущий матч. 18.05.2019. 29-й тур Чемпионата Украины-2018/2019

Динамо – Мариуполь – 2:1

Голы: 1:0 – К. Де Пена (32), 2:0 – В. Цыганков (87), 2:1 – В. Федорчук (90+2).

Динамо на прошлой неделе выпустило пар, реабилитировавшись за домашнее поражение Десне победой над Мальме (1:0) и уничтожением Ворсклы на выезде (5:0). Пока рано говорить об окончательном выходе киевлян с игрового и функционального кризиса, но процесс пошёл – в частности, команда перестала надеяться на обычные навесы, забивая и после разумного прессинга, тонких передач, игры на опережение, стандартов и тому подобное.

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Ещё более важным является тот факт, что Алексей Михайличенко не бьётся головой о стену, пытаясь когда-то её проломить, а явно находится в поиске. Выражением этого есть регулярная ротация состава: в основе вновь стал появляться Шабанов, а после победы над Мальме было проведено сразу шесть изменений в составе. Кроме того, некоторые футболисты откровенно прогрессируют – особенно это касается де Пены, который при новом тренеру забил три гола и отдал один ассист. Начал просыпаться и Цыганков, после месяца простоя отгрузивший в Полтаве гол и две голевые передачи.

Статистика противостояния

Всего: 45 матчей, 1 победа Мариуполя, 5 ничьих, 39 побед Динамо, разница мячей 24-114

В Премьер-лиге: 41 матч (+1, =5, -35, 24-101)

Сможет ли Динамо сохранить такой же темп в матчах против Мариуполя – тот ещё вопрос. Всё же, футбол киевлян пока неидеальный, а Ворскла просто попала под танк. Впрочем, прямо сейчас киевляне явно находятся на подъёме. Алексей Михайличенко начал давать результат.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда, Дуелунд, Кадири – Фомин

Дисквалифицированы: Федорчук (Мариуполь)

Отсутствуют по другим причинам: Миколенко (Динамо; получил отдых)

Лучшие бомбардиры противостояния



Мариуполь: Владимир Браила – 2, Эдуард Цихмейструк – 2, Игорь Тищенко – 2, Андрей Тотовицкий – 2.



Динамо: Виктор Цыганков – 7, Артём Милевский – 6, Сергей Ребров – 6, Олег Гусев – 5, Максим Шацких – 5, Андрей Шевченко – 5, Валентин Белькевич – 4, Флорин Чернат – 4, Андрей Ярмоленко – 4.

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Динамо

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворский, Дава, Быков – Полегенько, Чех, Мишнёв – Кащук, Чурко, Вакула

Динамо: Бойко – Кендёра, Шабанов, Кадар, Сидклей – Сидорчук, Шепелев, Гармаш – Цыганков, Вербич, Беседин

"Изюминки" матча:

– Динамо может забить 1800-й гол в УПЛ (ещё 4 мяча).

– Динамовцы могут отпраздновать 200-ю победу в чемпионатах с крупным счётом.

– Динамовцы на полях соперников забивают голы с 25 февраля 2018 года в течение рекордных для клуба 26-ти игр (48 мячей).

– Мариуполь в Чемпионатах на своём поле может в 100-й раз сыграть без пропущенных голов.

– Безвыигрышная серия Мариуполя в матчах с Динамо в УПЛ началась 11 сентября 2011 года и длится 15 матчей: = 2-13.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Динамо – однозначный фаворит встречи, однако вряд ли победа над заклятым соперником станет столь же убедительной, как и разгром Ворсклы. Во-первых, азовцы всегда сражались против киевлян до последнего, а во-вторых – их вязкий стиль игры любой матч способен загнать в болото. В конце концов, в Полтаве у киевлян просто "накипело", но впереди очень сложный календарь с матчем в Днепре и выездм в Швейцарию. Нужно грамотно распределять силы, поэтому Мариуполь будет иметь определённые шансы на сенсацию. Впрочем, пока более вероятной кажется победа киевлян.

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