Мариуполь – Динамо: киевляне будут добираться 8 часов на матч

Киевское Динамо совершит трудное путешествие накануне матча 4-го тура УПЛ против Мариуполя.

Обычно Динамо добирается на выездные матчи с Мариуполем через Запорожье, куда совершало авиаперелет, а затем пересаживалось на автобус, информирует Dynamo.kiev.ua.

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Однако на днях аэропорт Запорожье был закрыт на ремонт, что придало сложности в маршрут Динамо. Поэтому "бело-синие" сначала осуществят перелет из Киева в Днепр, где пересядут на автобус, на котором в течение пяти часов будут добираться до Мариуполя. Общий же путь динамовцев от их клубной базы, учитывая прохождения всех необходимых процедур в аэропортах Киева и Днепра займет около восьми часов.

Напомним, перенесенный матч 4-го тура УПЛ Мариуполь – Динамо состоится завтра, 25 сентября. Начало игры в 17:00.

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