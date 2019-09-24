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Мариуполь – Динамо: киевляне будут добираться 8 часов на матч

15:22 103 Читати українською
Мариуполь – Динамо: киевляне будут добираться 8 часов на матч
Игроки Динамо / Dynamo.kiev.ua

Киевское Динамо совершит трудное путешествие накануне матча 4-го тура УПЛ против Мариуполя.

 

Обычно Динамо добирается на выездные матчи с Мариуполем через Запорожье, куда совершало авиаперелет, а затем пересаживалось на автобус, информирует Dynamo.kiev.ua.

Динамо определилось с заявкой на матч против Мариуполя – в списке два вероятных дебютанта-легионера сезона 2019/20

Однако на днях аэропорт Запорожье был закрыт на ремонт, что придало сложности в маршрут Динамо. Поэтому "бело-синие" сначала осуществят перелет из Киева в Днепр, где пересядут на автобус, на котором в течение пяти часов будут добираться до Мариуполя. Общий же путь динамовцев от их клубной базы, учитывая прохождения всех необходимых процедур в аэропортах Киева и Днепра займет около восьми часов.

Напомним, перенесенный матч 4-го тура УПЛ Мариуполь – Динамо состоится завтра, 25 сентября. Начало игры в 17:00.

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