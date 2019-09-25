Маріуполь – Динамо: анонс матчу УПЛ

Маріуполь в рамках перенесеного матчу 4-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Цей матч мали зіграти ще в середині серпня, але командам дали відстрочку через виступи у єврокубках – вся країна вірила, що Динамо пройде Брюгге, а Маріуполь впорається з АЗ. Перенесення вийшло провальним, адже обидва учасника дружно провалили кваліфікацію, а тепер доведеться грати в будній день о 17:00. Класика.

На старті сезону Маріуполь зовсім не вражає. Залишившись без минулорічних лідерів (Зубкова, Ігнатенка, Борячука), підопічні Олександра Бабича перемогли у двох матчах із семи – проти кризового Львова та Олександрії, яка ще не вийшла на пік форми. Втім, і програвали азовці лише Колосу в першому турі та Шахтарю, але більшість їхніх поєдинків можна охарактеризувати висловом "ні риба, ні м'ясо". Десь вони грали краще, десь рівно, а на вихідних лише 10 сейвів Худжамова за відсутності ударів у площину з боку Маріуполя врятували команду від розгрому у Запоріжжі. Словом, нічого вражаючого, але в останніх трьох турах азовці не знали поразок.

Динамо минулого тижня випустило пар, реабілітувавшись за домашню поразку Десні перемогою над Мальме (1:0) та знищенням Ворскли на виїзді (5:0). Поки що зарано говорити про остаточний вихід киян із ігрової та функціональної кризи, але процес пішов – зокрема, команда перестала сподіватися на звичайні навіси, забиваючи і після розумного пресингу, тонких передач, гри на випередження, стандартів, тощо.

Ще більш важливим є той факт, що Олексій Михайличенко не б'ється головою в стіну, намагаючись колись її проламати, а явно знаходиться у пошуку. Вираженням цього є регулярна ротація складу: в основі знову почав з'являтися Шабанов, а після звитяги над Мальме було проведено одразу шсть змін у складі. Крім того, деякі футболісти відверто прогресують – особливо це стосується де Пени, який при новому тренері забив три голи та віддав один асист. Став прокидатися і Циганков, який після місяця простою відвантажив у Полтаві гол та дві гольові передачі.

Чи зможе Динамо зберегти такий же темп у матчах проти Маріуполя – те ще питаннячко. Все ж, футбол киян поки що неідеальний, а Ворскла просто потрапила під танк. Втім, прямо зараз кияни явно перебувають на піднесенні. Олексій Михайличенко почав давати результат.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Дуелунд, Кадірі – Фомін

Дискваліфіковані: Федорчук (Маріуполь)

Відсутні з інших причин: Миколенко (Динамо; отримав відпочинок)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Динамо

Маріуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворський, Дава, Биков – Полегенько, Чех, Мишньов – Кащук, Чурко, Вакула

Динамо: Бойко – Кендзьора, Шабанов, Кадар, Сідклей – Сидорчук, Шепелєв, Гармаш – Циганков, Вербіч, Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Динамо – однозначний фаворит зустрічі, однак навряд чи перемога над заклятим суперником стане настільки ж переконливою, як і розгром Ворскли. По-перше, азовці завжди билися проти киян до останнього, а по-друге – їхній в'язкий стиль гри будь-який матч здатен загнати у болото. Зрештою, в Полтаві у киян просто "накипіло", але попереду дуже складний календар – матч у Дніпрі на вихідних та виїзд у Швейцарію. Потрібно грамотно розподіляти сили, тож Маріуполь матиме певні шанси на сенсацію. Втім, поки що більш вірогідною здається перемога киян.