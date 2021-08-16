Мариуполь неудачно начал чемпионат, набрав всего одно очко в трёх стартовых турах. В каждом из них азовцы не выглядели безнадёжно – со Львовом они провели довольно неплохой матч (1:1), Десне команда проиграла из-за гола с офсайда (забив первой в меньшинстве), а в поединке против СК Днепр-1 подопечные Остапа Маркевича ослабленным составом сумели избежать разгрома и даже претендовали на ничью (1:2). Коллектив даёт бой всем, тренерский штаб реагирует на результаты спокойно, но болельщики уже заждались победы.

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Заметно, что Мариуполь желает демонстрировать техничный футбол с приличным темпом, но ему критически не хватает стабильности. Команда сначала остаётся без половины прошлогодних лидеров, затем часть возвращается вместе с юными новичками, затем опять кто-то уходит, и так далее. Вот и на этой неделе азовцы арендовали двух молодых воспитанников Шахтера, потеряв при этом более-менее опытного и удачно интегрированного в игру Горбунова.

С такой кадровой политикой одно очко в трёх турах не удивляет, но сегодня при осечке у подопечных Остапа Маркевича не может быть никаких оправданий. К ним в гости приехал слабый и самый скандальный коллектив УПЛ – Черноморец. "Моряки" за лето сумели превзойти Мариуполь в стремлении к арендам, выписав из Динамо не только 14 футболистов, но и тренера молодёжки киевлян.

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Этот ход породил конфилкт с фанатами, но отнюдь не добавил одесситам мощи – в каждом из трёх матчей после возвращения в элиту они пропускали по три гола. Разгромы от СК Днепр-1 и Десны ещё можно понять, но "трёшку" в ворота подопечных Юрия Мороза положил даже Металлист 1925. Правда, в ответ Черноморец забил дважды, причём гол Бугая претендует на статус лучшего в первом круге чемпионата.

Говорит ли это о каком-то прогрессе? Сказать трудно, но стоит отметить, что "желто-синие" банально слабее двух предыдущих соперников "моряков". Они почти не прессинговали, но команда Юрия Мороза не показала значительного прогресса в количестве позиционных атак – их было всего 23 (против 17 и 18 в первых турах). Впрочем, очевидно, что с каждой неделей коллектив будет притираться друг к другу и станет лучше понимать требования тренера. И будет злее. В этом и заключается главная опасность для Мариуполя.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чех, Очеретько, Мишнёв (под вопросом) – Штогрин, Мартыненко

Дисквалифицированы: Драмбаев (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Черноморец

Мариуполь: Кудрик – Микицей, Мампасси, Чоботенко, Стасюк – Петерман – Вьюнник, Плакса, Мишнёв, Топалов – Кулаков

Черноморец: Кучерук – Путря, Кадири, Дубко, Кузык – Кравченко, Михайленко – Брагару, Исаенко, Авагимян – Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В "малом Классическом", как уже назвали этот матч, встречаются примерно равные команды. Обе укомплектованы молодыми талантами грандов, обоим сейчас не хватает сыгранности и стабильности, но при этом обоим нужно набирать какие-то очки – отступать уже просто некуда. Мариуполь кажется более опытным и организованным коллективом, однако Черноморец в поединке с Металлистом 1925 показал, что у "моряков" тоже есть интересные инструменты для взлома обороны. В частности, её круто разрезал передачами центрхав Михайленко.

Учитывая огромное желание футболистов, слабую работу в обороне и определённые кадровые проблемы в лагере азовцев и одесситов, очень вероятной кажется результативная ничья. Черноморец точно будет цепляться за неё зубами.

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