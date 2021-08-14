Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби не рассчитывает на 20-летнего хавбека, утверждает Meta-ratings.

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Артем уже до закрытия трансферного окна может вернуться в Мариуполь, в котором провел весь прошлый сезон (23 матча и 8 голов). Также к игроку проявляют интерес зарубежные клубы, но Шахтер не получал никаких официальных предложений.

Заметим, Артем Бондаренко выступает за молодежную сборную Украины U-21. В начале этого лета хавбек готовился к Евро-2020 с командой Андрея Шевченко, но в финальную заявку на турнир не попал.

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