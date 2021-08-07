"Есть ли диалог с фанатами клуба? Диалога нет. Конструктивности никакой нет. Мы в чем-то виноваты, лично я? Даже не могу понять, в чем. Возможно, потому, что у меня было желание взять футболистов в аренду из Динамо. Они об этом все время и говорят. Думаю, сегодня они должны, наверное, поддерживать нас. Утопить всегда легче. Мы учимся на протяжении чемпионата. Хотелось, чтобы была какая-то поддержка. Даже плохая мама все равно дает молоко.

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Любая поддержка важна. Особенно если наши болельщики приезжают нас поддерживать. Это дает дополнительные силы, мотивацию. Если все время тюкать лбом об стол и говорить: "Вы дураки, ничего не умеете", соответственно, так оно будет и происходить. Нужна помощь, но ее нет. Боремся с ветряными мельницами. В чем загадка – никак не могу понять. Футбол в Одессе есть. Команда Черноморец существует, она играет. Они хотят, чтобы ее вообще не было? Что тут сказать?

Давайте уберем 14 футболистов плюс тренерский состав. Может, кто-то другой появится. Вы же радуетесь, что у вас две команды в Харькове? Ну, радуетесь. Неважно, любите вы Металлист или Металлист 1925. Вы радуетесь, как бы они не играли. Наверное, им лучше, чтобы не было футбола. Сложно сказать, но хотелось, чтобы была поддержка. Лично я не могу сказать о них ничего плохого. Они пришли на стадион, на базу к нам начали рассказывать.

Мы же все хотим разрушить – и разрушаем, разрушаем, разрушаем. У молодых ребят хрупкая психология. Ладно, старожилу Кравченко не привыкать. Их как болельщики угнетали, так и угнетают. Это понятное дело, это история украинского футбола.

Но молодые ребята боятся в город выйти, на базе сидят. Я не то что плачусь и жалуюсь, но сегодня это какая-то норма жизни. Во время пандемии все объединяются, чтобы футбол хотя бы был. Тут раз – и он им не нужен. Почему? Я не могу понять", – приводит слова Мороза Мова Футболу.

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