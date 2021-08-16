Маріуполь невдало розпочав чемпіонат, набравши всього одне очко в трьох стартових турах. В кожному з них азовці не виглядали безнадійно – зі Львовом вони провели доволі непоганий матч (1:1), Десні команда програла через гол з офсайду (забивши першою у меншості), а у поєдинку проти СК Дніпро-1 підопічні Остапа Маркевича ослабленим складом зуміли уникнути розгрому й навіть претендували на нічию (1:2). Колектив дає бій усім, тренерський штаб реагує на результати спокійно, але вболівальники вже зачекалися на перемоги.

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Помітно, що Маріуполь бажає демонструвати технічний футбол з пристойним темпом, але йому критично бракує стабільності. Команда спочатку залишається без половини минулорічних лідерів, потім частина повертається разом з юними новачками, потім знову хтось відходить, і так далі. Ось і на цьому тижні азовці орендували двох молодих вихованців Шахтаря, втративши при цьому більш-менш досвідченого й вдало інтегрованого в гру Горбунова.

З такою кадровою політикою одне очко в трьох турах не дивує, але сьогодні в разі осічки у підопічних Остапа Маркевича не може бути жодних виправдань. До них у гості завітав найслабший і найскандальніший колектив УПЛ – Чорноморець. "Моряки" за літо зуміли перевершити Маріуполь в любові до оренд, виписавши з Динамо не тільки 14 футболістів, а ще й тренера молодіжки киян.

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Цей хід породив конфілкт з фанатами, але аж ніяк не додав одеситам міці – у кожному з трьох матчів після повернення в еліту вони пропускали по три голи. Розгроми від СК Дніпро-1 та Десни ще можна зрозуміти, але "трьошку" у ворота підопічних Юрія Мороза поклав навіть Металіст 1925. Щоправда, у відповідь Чорноморець забив двічі, причому гол Бугая претендує на статус найкращого в першому колі чемпіонату.

Чи говорить це про якийсь прогрес? Сказати важко, але варто відзначити, що "жовто-сині" банально слабші за двох попередніх суперників "моряків". Вони практично не пресингували, але команда Юрія Мороза досить слабко додала у кількості позиційних атак – їх було лише 23 (проти 17 й 18 у перших турах). Втім, очевидно, що з кожним тижнем колектив буде притиратись один до одного й краще розумітиме вимоги тренера. І буде злішим. В цьому й полягає головна небезпека для Маріуполя.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чех, Очеретько, Мишньов (під питанням) – Штогрін, Мартиненко

Дискваліфіковані: Драмбаєв (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Чорноморець

Маріуполь: Кудрик – Микицей, Мампассі, Чоботенко, Стасюк – Петерман – В'юнник, Плакса, Мишньов, Топалов – Кулаков

Чорноморець: Кучерук – Путря, Кадірі, Дубко, Кузик – Кравченко, Михайленко – Брагару, Ісаєнко, Авагімян – Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У "малому Класичному", як вже назвали цей матч, зустрічаються приблизно рівні команди. Обидві укомплектовані молодими талантами грандів, обом зараз не вистачає зіграності й стабільності, але при цьому обом потрібно набирати якісь очки – відступати вже просто нікуди. Маріуполь здається більш досвідченим і організованим колективом, однак Чорноморець у поєдинку з Металістом 1925 показав, що у "моряків" теж є цікаві інструменти для зламу оборони. Зокрема, її круто розрізав передачами центрхав Михайленко.

Враховуючи величезне бажання футболістів, слабеньку роботу в обороні та певні кадрові проблеми в таборі азовців і одеситів, дуже вірогідною здається результативна нічия. Чорноморець точно чіплятиметься за неї зубами.

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