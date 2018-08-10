Мариуполь – Бордо: послематчевая пресс-конференция Александра Бабича

Наставник Мариуполя Александр Бабич поделился впечатлениями от матча квалификации Лиги Европы против Бордо.

"Мариуполь имел не меньше шансов, чем Бордо, но не реализовал. Акцентировали внимание на этом. Класс игроков Бордо выше и это сказалось.

Сложно комментировал пропущенные голы. Так в футболе бывает, кто меньше ошибается, тот не проигрывает матчи. Не хотелось, чтобы мы сами себе привозили такие простые мячи, но мы учимся. Футбол был с обеих сторон атакующий, были моменты и у нас и в Бордо. Нам есть куда расти, есть над чем работать. Индивидуальное мастерство отдельных футболистов сказалась.

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И в установке и перед выходом на поле акцентировали на том, что задача – забить быстрый гол. Акцентировали внимание, что при стандартах у своих ворот соперник не очень хорошо играет. Здорово сработали в подборе, забили.

Будем думать, как сыграть следующий матч. Хотя маленький шанс у нас есть, будем бороться. У нас неделю, чтобы подготовиться. Главное, чтобы ребята вышли раскованные, спокойно играли в футбол. Тогда получится показать игру.

Не могу сказать, что команда просела, так сыграть нас заставил соперник. Посмотрите, какие качества у игроков Бордо.

В пропущенных голах не было комбинаций Бордо, мы сами себе привезли", – цитирует Бабича "Футбол 1".

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