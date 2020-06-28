Безупречная Италия, "слепой" судья из Сирии и матч в 34-градусную жару: Джулай – о ЧМ-1990

Украина — 12:41 411
-
Шахтер получил кубок и медали УПЛ: первое чемпионство Коноплянки, поздравления Фонсеки и Луческу – лучшие мгновения
-
Динамо предложило 4 млн евро за хорватского бомбардира и имеет серьезного конкурента, – СМИУкраина — 12:14 1742
-
Динамо – Шахтер: киевляне рискуют потерять на Классическое одного из лидеровУкраина — 10:46 1327
-
Сетьен потерял контроль в Барселоне – футболисты игнорируют тренера, который рискует лишиться должностиИспания — 10:27 2085
-
Десна – Динамо: анонс матча УПЛУкраина — 08:00 5380