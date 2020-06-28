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Безупречная Италия, "слепой" судья из Сирии и матч в 34-градусную жару: Джулай – о ЧМ-1990

12:00 - Читати українською
Безупречная Италия, "слепой" судья из Сирии и матч в 34-градусную жару: Джулай – о ЧМ-1990
Роберто Баджо забил Чехословакии / Фото с открытых источников
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Украинский комментатор продолжает серию воспоминаний о матчах чемпионата мира-1990, которые приняла Италия. Мощная доза ностальгии – гарантирована!

Сегодня в выпуске – о том, как определились все участники 1/8 финала:

– Австрия – США – 2:1;

– Италия – Чехословакия – 2:0;

– Бразилия – Шотландия – 1:0;

– Швеция – Коста-Рика – 1:2;

– Югославия – ОАЭ – 4:1;

– ФРГ – Колумбия – 1:1;

– Южная Корея – Уругвай – 0:1;

– Бельгия – Испания – 1:2;

– Англия – Египет – 1:0;

– Нидерланды – Ирландия – 1:1.

Слушаем!

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