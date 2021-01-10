Манчестер Сити ожидаемо разгромил Бирмингем (3:0) в рамках 1/32 финала КА. Более эффектной эту победу сделал Рияд Марез.

Эффектный дубль Бернарду Силвы в видеообзоре матча Манчестер Сити – Бирмингем – 3:0

Во время второго гола 29-летний алжирец выполнил обманчивый пас на де Брюйне, чем дезориентировал соперника, а бельгиец уже в свою очередь ассистировал на автора забитого мяча – Бернарду Силву.

В нынешнем сезоне АПЛ Марез провел 11 матчей, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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