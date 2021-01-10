Манчестер Сити без проблем разобрался с Бирмингемом в 3-м раунде Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

"Горожане" без Зинченко в основе разобрались с Бирмингемом во время стартовой 15-минутки. Героем стал Бернарду Силва, который оформил дубль – для него это первые мячи в сезоне 2020/21 за Сити. Громкую точку в первом тайме поставил Фил Фоден, пробив из-за пределов штрафной.

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Во второй 45-минутке подопечные Гвардиолы, как и команда из Чемпионшипа, ничем эффектным не блеснули. 3:0 – Манчестер уверенно идет в 1/16 финала Кубка Англии.