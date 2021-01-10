Марез пошив у дурні суперника вишуканим пасом, який завершився голом Манчестер Сіті
21:58 - Читать на русском
Вінгер Манчестер Сіті Ріяд Марез створив окрасу 1/32 фіналу Кубка Англії.
Манчестер Сіті очікувано розгромив Бірмінгем (3:0) в рамках 1/32 фіналу КА. Ефектнішою цю перемогу зробив Ріяд Марез.
Ефектний дубль Бернарду Сілви у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Бірмінгем – 3:0
Під час другого гола 29-річний алжирець виконав оманливий пас на де Брюйне, чим дезорієнтував суперника, а бельгієць вже в свою чергу асистував на автора забитого м'яча – Бернарду Сілву.
У нинішньому сезоні АПЛ Марез провів 11 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.
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