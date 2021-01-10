Англия, Кубок Англии, 3-й раунд

Кроули – Лидс – 3:0

Голы: Царулла, 50, Нейдсен, 53, Танниклифф, 70

Манчестер Сити – Бирмингем – 3:0

Голы: Б. Силва, 8, 15, Фоден, 33

Челси – Моркам – 4:0

Голы: Маунт, 18, Вернер, 44, Хадсон-Одой, 49, Хаверц, 85

Марин – Тоттенхэм – начало в 19:00

Ньюпорт – Брайтон – начало в 21:45

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Распиаренный экспертами Лидс Марсело Бьелсы потерпел разгромное поражение от Кроули на выезде. Конечно, "красным" противостоял резерв йоркширцев, но это не умаляет успехов одного из претендентов на выход в Лигу 1. Хозяева шокировали "павлинов" в течение трех минут на старте второй половины. Сначала Николас Царулла протащил мяч между редутами Лидса и классно пробил с линии штрафной, а затем Эшли Нейдсен пробил в ближний угол Касильи после молниеносной контратаки Кроули. Добил представителя элиты Джордан Танниклифф – опытный защитник сыграл на добивании после штрафного.

Зато Манчестер Сити не имел никаких проблем с Бирмингемом. "Горожане" решили судьбу противостояния фактически в стартовые 15 минут, а героем этого игрового отрезка стал Бернарду Силва. На 8-й минуте португалец эффектным выстрелом с лета завершил длительную атаку манкунианцев. А несколько минут спустя он с линии вратарской замкнул прострел де Брюйне. Окончательный счет перед перерывом установил Фил Фоден – англичанин решился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал.

Челси на Стэмфорд Бридж не имел никаких проблем со скромным Моркамом. Кризисные "синие" забили по два мяча в каждом из таймов. Открыл счет Мейсон Маунт, пробив низом с 25-ти метров. На 44-й минуте сработала немецкая связка – Хаверц сбросил головой в пределах штрафной на Вернера, и Тимо спокойно переправил мяч в ворота. На старте второй половины до разгромного счет довел Каллум Хадсон-Одой. А на 85-й Кай Хаверц головой замкнул фланговый навес Аспиликуэты.

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