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Марадона заявил, что готов возглавить Манчестер Юнайтед

11:11 40 Читати українською
Марадона заявил, что готов возглавить Манчестер Юнайтед
Диего Марадона / Reuters

Легендарный форвард Диего Марадона заявил, что готов возобновить тренерскую деятельность.

Аргентинец хочет вернуть английский гранд на вершину европейского футбола.

"Если МЮ нужен главный тренер, то я готов. Я знаю, что они продают много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу сделать это.

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Манчестер Юнайтед долго был моей любимой английской командой. У них было много замечательных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона", – заявил Марадона в комментарии FourFourTwo.

Единственным серьезным достижением Диего в качестве тренера была работа со сборной Аргентины, которая, впрочем, не отличалась успешными результатами.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Диего Марадона Диего Марадона
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