Марадона заявил, что готов возглавить Манчестер Юнайтед

Легендарный форвард Диего Марадона заявил, что готов возобновить тренерскую деятельность.

Аргентинец хочет вернуть английский гранд на вершину европейского футбола.

"Если МЮ нужен главный тренер, то я готов. Я знаю, что они продают много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу сделать это.

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Манчестер Юнайтед долго был моей любимой английской командой. У них было много замечательных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона", – заявил Марадона в комментарии FourFourTwo.

Единственным серьезным достижением Диего в качестве тренера была работа со сборной Аргентины, которая, впрочем, не отличалась успешными результатами.

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