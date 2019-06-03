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"Вудворд ничего не понимает в футболе", – ван Гал раскритиковал исполнительного директора Манчестер Юнайтед

17:35 20 Читати українською
"Вудворд ничего не понимает в футболе", – ван Гал раскритиковал исполнительного директора Манчестер Юнайтед
Луи ван Гал / talkSPORT

Экс-наставник Манчестер Юнайтед Луи ван Гал сравнил руководство Баварии и Манчестер Юнайтед.

"В Баварии руководители – футбольные люди. Мне это всегда нравилось.

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В Манчестер Юнайтед обратная ситуация. Исполнительным директором стал Эд Вудворд – человек, который ничего не понимает в футболе и работал до этого инвестиционным банкиром.

Это плохо, когда клуб работает только на коммерческую перспективу. Я не держаля за место в команде. Они хотели Моуринью, он был на рынке", – цитирует ван Гала RTE.

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Англия Луи ван Гал Луи ван Гал Эд Вудворд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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