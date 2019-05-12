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Золоті 80-ті: Злі генії, які завдали Динамо та збірній України історичних нокаутів, і ще 23 фото "старої школи"

20:15 816 Читать на русском
Золоті 80-ті: Злі генії, які завдали Динамо та збірній України історичних нокаутів, і ще 23 фото "старої школи"
Артур Жорже (ліворуч)
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Хосе Марія Бакеро, Чікі Бегірістайн та Луїс Лопес Рекарте – новачки Барселони-1988.

Барселона

2. У 1981-му шалено талановитий бомбардир Уго Санчес попрощався із рідним клубом Пумас, щоб переїхати до мадридського Атлетіко. Через чотири роки його викупить Реал – на Бернабеу мексиканець стане воістину легендарним.

санчес

3. Євро-1980. Збірні ФРН та Нідерландів вишикувались на полі арени Сан Паоло у Неаполі перед початком шаленої перестрілки, у якій перемогу відсвяткують німці (3:2).

4. Джон Ворк – легендарний шотландський хавбек Іпсвіча 1975-84, 1988-90, 1991-97 років. "Трактористів" він покидав двічі – щоб провести короткі періоди у Ліверпулі та Мідлсбро.

5. Дієго Марадону можна було зупинити лише недозволеними прийомами. ЧС-1982, Аргентина – Сальвадор (2:0).

марадона

6. Енцо Беарзот і його тренерський штаб – творці збірної Італії, чемпіона світу-1982.

беарзот

7. Новачок Арсенала, захисник Кенні Сенсом і король футболу Пеле на лондонському колізеї Хайбері (1980 рік).

пеле сенсом

8. Ернесто Вальверде не лише тренував, але й забивав за Барселону. Форвард виступав на Камп Ноу упродовж 1988-90 років.

вальверде

9. Бруно Конті та Агостіно Ді Бартоломеї – дві ікони Роми 1970-80-х.

рома

10. Брюс Гроббелар, голкіпер Ліверпуля, займається із тренером Ронні Мораном (1987 рік).

гроббелар

11. Доктор Сократес – "мозковий центр" Корінтіанса і збірної Бразилії 80-х.

сократес

12. Црвена Звезда зразка 1989-го. Через два роки їм підкориться Кубок європейських чемпіонів.

црвена звезда

13. Дербі делла Мадонніна кінця 80-х. Тренерська дуель Джованні Трапаттоні (Інтер) та Арріго Саккі (Мілан).

14. Культова Маракана приймає матч Ботафогу – Фламенгу (3:1) у 1981-му.

15. Ботафогу почувався тут, як вдома.

16. Мішель Платіні у збірній Франції: 72 матчі, 41 гол.

платіні

17. Артур Жорже. Цей вусань очолював Порту з 1983 по 1990 рік і вибивав київське Динамо у півфіналі Кубка чемпіонів 1986/87.

жорже

18. Рефік Шабанаджовіч, захисник Црвени Звезди, почувається не найкраще після зіткнення із представниками сплітського Хайдука. Вибухонебезпечний югославський футбол кінця 80-х.

19. Джанкарло Антоніолі, провідний хавбек Фіорентини 1972-87 років, і його кохана Ріта.

антоніолі

20. Старики-розбійники на товариському матчі у Токіо, квітень 1988-го. Ромео Бенетті (хавбек Мілана, Ювентуса і збірної Італії 70-х), Джордж Бест і Кевін Кіган, які зайвих рекомендацій не потребують.

бест кіган

21. Лорі Каннінгем – вінгер Реала 1979-84 років, перший темношкірий в історії молодіжної збірної Англії.

каннінгем

22. Видатний Боб Пейслі, головний тренер Ліверпуля 1974-83 років, за грою у крикет. Рідкісне фото!

пейслі

23. Юні тюльпани збірної Нідерландів – Франк Райкард (Аякс) і Руд Гулліт (ПСВ) – у матчі національної першості.

райкард гулліт

24. Пригадуєте його? Сречко Катанєц. Під його керівництвом скромна збірна Словенії не впустила Україну на Євро-2000. Це фото датується кінцем 80-х, коли Катанєц захищав кольори белградського Партизана.

катанец

25. Паоло Россі, найкращий бомбардир ЧС-1982, і його кохана Сімонетта. Ніяких чайних церемоній. Тільки кава!

россі

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