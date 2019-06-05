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Марадона заявив, що готовий очолити Манчестер Юнайтед

11:11 140 Читать на русском
Марадона заявив, що готовий очолити Манчестер Юнайтед
Дієго Марадона / Reuters

Легендарний форвард Дієго Марадона заявив, що готовий відновити тренерську діяльність.

Аргентинець хоче повернути англійський гранд на вершину європейського футболу.

"Якщо МЮ потрібен головний тренер, то я готовий. Я знаю, що вони продають багато футболок по всьому світу, але їм також потрібно вигравати трофеї. Я можу зробити це.

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Манчестер Юнайтед довго був моєю улюбленою англійською командою. У них було багато чудових гравців і відмінна команда під керівництвом Алекса Фергюсона", – заявив Марадона в коментарі FourFourTwo.

Єдиним серйозним досягненням Дієго у ролі тренера була робота зі збірною Аргентини, яка, втім, не відзначалась успішними результатами.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Дієго Марадона Дієго Марадона
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