Марадона заявив, що готовий очолити Манчестер Юнайтед

Легендарний форвард Дієго Марадона заявив, що готовий відновити тренерську діяльність.

Аргентинець хоче повернути англійський гранд на вершину європейського футболу.

"Якщо МЮ потрібен головний тренер, то я готовий. Я знаю, що вони продають багато футболок по всьому світу, але їм також потрібно вигравати трофеї. Я можу зробити це.

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Манчестер Юнайтед довго був моєю улюбленою англійською командою. У них було багато чудових гравців і відмінна команда під керівництвом Алекса Фергюсона", – заявив Марадона в коментарі FourFourTwo.

Єдиним серйозним досягненням Дієго у ролі тренера була робота зі збірною Аргентини, яка, втім, не відзначалась успішними результатами.

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