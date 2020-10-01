Легендарный Диего Марадона нашел оригинальный метод защититься от коронавируса на стадионе.

Аргентинец вместе со своим сыном надели защитные шлемы, напоминающие космические скафандры, чтобы уберечься от заражения коронавируса, сообщает TNTSports.

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Интересно, что Диего Армандо при этом руководил командой – его Химнасия Ла-Плата проводила товарищескую встречу.

Напомним, Марадона возглавил аргентинский клуб в сентябре 2019 и немного улучшил состояние его дел – Химнасия поднялась на 19 место с 24-го, хотя была главным аутсайдером местного первенства.

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